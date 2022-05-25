ليبيا – قال المحلل السياسي الموالي لحكومة الوحدة فرج دردور إن الشعب انتخب لجنة لصياغة الدستور، ولم يكلف ما وصفها بـ”ممتلكات حفتر البشرية” و”الممتلكات البشرية للإخواني صوان” للقيام بهذه المهمة.

دردور أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن “مشروع الدستور من اختصاص اللجنة المنتخبة من كل مناطق ليبيا، والتي على رغم من مضايقة حفتر لإعضائها في مدينة البيضاء واحتجازهم لبعض الوقت حتى يقرأ حفتر مسودة الدستور، فإن أعضاءها رفضوا الرضوخ لإرادة حفتر”.

واعتبر أن أعضاء لجنة الدستور أكثر وطنية وشرعية من أعضاء “مجلس نواب بوسويط” الذين لا عمل لهم إلا توفير الغطاء السياسي لسيدهم حفتر، وكذلك أشرف من الممتلكات البشرية للإخواني محمد صوان، من أعضاء مجلس الدولة المنتهي، بحسب قوله.

وأضاف: “فالذين يتحججون بأن الدستور لن يستفتى عليه في المنطقة الشرقية لأنه لا يخدم مصالح حفتر وعقيلة بوسويط، ولهذا سوف يعدل من قبلهما تحت إشراف حليفهم السيسي. فنحن نقول أيضًا في المنطقة الغربية لن يمر أي دستور غير الذي أنجزته لجنة الدستور المنتخبة، وأن ما يقوم به فريق بوسويط وفريق الإخواني صوان في مصر، هو عبث ولن يقبل في العاصمة السياسية التي ترفض القبلية الجاهلية التي يمثلها بوسويط، والعسكرة المتخلفة التي يمثلها حفتر، والفئوية النتنة الضيقة التي يمثلها صوان، وعليه اتركوا الشعب ولجنته المنتخبة يقررون ماذا نريد”.