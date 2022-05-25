روسيا – أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن وزارته قد تقوم بمنع تصدير بعض المعادن غير الحديدية من روسيا.

ومن بين هذه المعادن، ذكر دينيس مانتوروف للصحفيين، على وجه الخصوص تلك التي تحتوي على التنغستن (معدن فولاذي ثقيل ذو لون رمادي، رمزه الكيميائي “W”).

وأضاف الوزير: “بالنسبة لبعض البنود – لا سيما ما يسمى بالوصلات، أي المعادن غير الحديدية – قد نفرض حظرا على بعض المعادن، ولا سيما المعادن المحتوية على التنغستن”.

وأوضح مانتوروف، أيضا أنه لا توجد خطط لفرض رسوم تصدير على المعادن الحديدية وغير الحديدية. واعتبر الوزير، أن هذه الخطوة لا تعتبر ضرورية في الوقت الراهن.

المصدر: نوفوستي