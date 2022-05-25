وقال صلاح في مؤتمر صحفي: “سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، لن أتحدث عن مسألة تجديد عقدي الآن، فلن أكون أنانياً، وتركيزنا جميعاً على نهائي دوري أبطال أوروبا،وأطمح بأن أرى الكأس في يد هندرسون”الكابتن”.واضاف: “بعد ماحدث في النهائي الأخير أمام ريال مدريد،الجميع متحفز للمباراة”، مؤكدا: “أتذكر أنني غادرت المباراة أمام ريال مدريد بعد مرور 30 دقيقة،كانت تلك أسوأ لحظة في مسيرتي”.

ورداً على سؤال حول اللاعب الذي سيحسم دوري الأبطال لصالح ليفربول، قال:”أتمنى أن أكون أنا”.

من جهته، قال هندرسون كابتن ليفربول ان “محمد صلاح لم يقصد التقليل من شأن ريال مدريد في تصريحاته التي فسرت بشكل خاطئ”، وتوجه هندرسون إلى صلاح الذي كان إلى جانبه بسؤال:”أليس كذلك”؟