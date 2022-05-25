ليبيا – أعلنت قسم مراقبة الحدود البرية نالوت بمصلحة الجمارك ضبط كمية من مادة الحشيش المخدرة.

بيان صحفي صدر عن المصلحة تابعته صحيفة المرصد، أكد ورود معلومات مصدرية موثوقة عن عملية جلب كمية من الحشيش من قبل شخص جزائري الجنسية، ليتم تشكيل فريق عمل بقيادة رئيس القسم وترتيب عملية بيع وشراء وهمية والانتقال لمكان التسليم بعمق الصحراء قرب الشريط المحاذي للحدود التونسية.

وأضاف البيان: إن الكمية تم ضبطها بالكامل وتقدر بنحو قنطار من مادة بنية اللون يشتبه في أن تكون مخدرات من نوع حشيش تم التحفظ عليها وتقدر قيمتها بمليوني دينار، ليتم بعد ذلك كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى جهات الاختصاص في النيابة العامة.