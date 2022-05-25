روسيا – أعلن الدكتور ألكسندر سيرياكوف، مدير مركز “SM-Clinic” للأورام، أن تناول المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا، التي تهيمن على النظام الغذائي للإنسان المعاصر، تسبب السرطان.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، إلى أنه مع ارتفاع معدل متوسط العمر المتوقع للسكان، يزداد عدد الذين يصابون بالسرطان في عمر 40-50 عاما سنة بعد أخرى.

ويقول، “عموما هناك عوامل مختلفة مسببة للسرطان. من بين هذه العوامل، العادات السيئة مثل التدخين والافراط بتناول الكحول وتغير مكونات النظام الغذائي. لأنه كما هو معلوم تهيمن على النظام الغذائي حاليا أطعمة مشبعة بمواد حافظة ومثبتات. أي أن الناس يتناولون دائما أطعمة معدلة وراثيا، التي يمكن أن تسبب تطور أورام الجهاز الهضمي. كما أن التلوث البيئي من أسباب الإصابة بالسرطان”.

ويشير الأخصائي إلى أن أكثر أنواع السرطان انتشارا في الوقت الحاضر هي- بين الرجال- سرطان الرئة وسرطان البروستات وسرطان القولون والمعدة والمريء والمثانة. وأكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء- سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الجلد وسرطان عنق الرحم وسرطان المعدة والمريء.

ويقول، “كلما تم تشخيص الإصابة بالسرطان مبكرا، يصبح علاج المرض أسهل، والأهم من ذلك، تزداد فرص المريض في الشفاء. لذلك، فإن النقطة الأهم، التي تهم كل شخص ليست فقط العناية بصحته الشخصية، بل هي الفحص الطبي المنتظم، بما في ذلك الفحص بالأشعة”.

ووفقا له، يجب على كل شخص لغاية بلوغه الأربعين أن يخضع لفحص شامل مرة كل ثلاثة أعوام، وبعد الأربعين مرة في السنة.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”