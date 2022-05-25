ليبيا – أكد وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون أن خسائر إغلاق النفط كاملة لم تحصر بعدُ؛ لأنها لا تتعلق بإيقاف التصدير فحسب بل بأعطال فنية ناجمة عن طول الإغلاق.

عون وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الثلاثاء، أوضح أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لحل مسألة الإغلاق، ستتولى أيضًا حصر الخسائر الناجمة عنه.

وبين أن الخسائر اليومية لتوقف التصدير تتراوح بين 50 و60 مليون دولار يوميًا.

واعتبر طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حجب الإيرادات النفطية له أسباب خاصة به، ولكن لا يجب حجبها لأي سبب.

ورأى أن المطالبة بالتوزيع العادل للتنمية أمر مقبول، أما موضوع الأقاليم الثلاثة وتكريس الإقليمية، فهو من وجهة نظري غير مقبول.

وحذر عون من الانسياق وراء مصطلح غريب ربما يكون مصدره مشبوهًا، وهو “توزيع الثروة”.

عون أشار إلى أن اللجنة على تواصل مستمر بكل المكونات الاجتماعية في مناطق الإقفال، لكن يبدو أن الأمر ليس في يد المشايخ والأعيان، على حد قوله.