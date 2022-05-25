ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن هناك حاجة لنزع سلاح بعض المجموعات المسلحة وهذا الطريق طويل.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” اعتبر أن “هذا يتطلب حكومة وطنية توافقية تحكم ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، وتحظى بدعم الأطراف السياسية والشارع وبدعم دولي”.

وبحسب قزيط، فإن “دعم الشارع موجود، أما الدعم الدولي فهو متنازع عليه؛ لأن كثيرًا من الأطراف الدولية لديها بعض العلاقات وتدعم بعض الميليشيات، أما الدعم السياسي فلا شك أن الكثير من الميليشيات هي مخلب قط لبعض الأطراف السياسية، أو تمثل أطرافًا سياسية على حساب أخرى”، وفق تعبيره.