قلق في ليفربول بعد غياب أحد أبرز نجومه عن مران اليوم

قلق في ليفربول بعد غياب أحد أبرز نجومه عن مران اليوم

إنجلترا – غاب النجم الإسباني، تياغو ألكانتارا، لاعب وسط فريق ليفربول، عن مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء، وذلك قبل 3 أيام على نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

وخرج تياغو ألكانتارا مصابا خلال مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وتحوم الشكوك بذلك حول إمكانية مشاركة تياغو في نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل على ملعب “فرنسا” بالعاصمة باريس.

في المقابل، شارك قلب الدفاع الهولندي، فيرجيل فان دايك، الذي غاب عن آخر مباراتين “للريدز”، في المران الجماعي اليوم، إضافة للمهاجم المصري محمد صلاح، الذي لعب آخر نصف ساعة أمام وولفرهامبتون وسجل هدفا له.

وخاض ليفربول أول مران له اليوم بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، منذ خسارته لقب “البريميرليغ” بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي.

ويبحث ليفربول عن لقبه السابع في “التشامبيونزليغ”، والثأر لخسارته نهائي 2018 أمام ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بواقع 13 مرة.

المصدر: وكالات