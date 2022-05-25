ليبيا – عبر رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري عن بالغ استياء اللجنة لأوضاع المسافرين الليبيين إلى جمهورية مصر عبر منفذ السلوم البري.

الحراري أبدى أسفه واستغرابه من المعاملة السيئة والمهينة التي يتعرض لها المواطن الليبي في منفذ السلوم من قبل السلطات المصرية المسؤولة عن المنفذ، والتي ترتقي لإهانة الموطن الليبي والدولة الليبية، مضيفًا ان تلك السلطات لم تستثنِ حتى الحالات الإنسانية التي تستوجب معاملة خاصة.

كما عبر رئيس لجنة الشؤون الداخلية عن استهجانه لفرض السلطات المصرية لرسوم جديدة من أجل دخول الليبيين عبر المنفذ، مؤكدًا أن سفر اللبيبين يعود على الجانب المصري بمبالغ مالية كبيرة، وأن فرض تلك الرسوم الباهظة من أجل سفر الليبيين لا يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ودعا السلطات الليبية إلى عدم الانجرار واتخاذ ردود فعل انتقامية بحق المواطنين المصريين في ليبيا، وأن المعاملة يجب أن تكون وفقًا لصحيح القانون والاحترام الكامل لهم، مجددًا دعوته لوزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بتكثيف العمل مع الجانب المصري من أجل تحسين الأوضاع في المنفذ وإلغاء الرسوم التي تم فرضها مؤخرًا وتوفير أفضل الظروف التي تحترم كرامة المواطن الليبي.

كما وناشد رئيس لجنة الشؤون الداخلية السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة حيال ما يحدث في منفذ السلوم، محذرًا من أن استمرار تلك الأوضاع سيترك أثرًا سلبيًا على العلاقات بين البلدين.