ليبيا – بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب الإثنين في الجزائر مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وائل العبدلي، بحضور المدير العام لمجمع سونلغاز.

الجانبان استعرضوا خلال اللقاء بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال” آفاق التعاون بين مجمع سونلغاز والشركة العامة للكهرباء في مجال الكهرباء، خاصة في مجال دعم ومرافقة الشركة الليبية للكهرباء لتنفيذ برنامجها التنموي وإنتاج الكهرباء وصيانة شبكات الكهرباء والتكوين.

وذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات المنتظمة بين سونلغاز وشركة الكهرباء الليبية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وليبيا.

هذا وسيعقد الوفد الليبي خلال هذه الزيارة عدة اجتماعات مع مسيري ومسؤولي مجمع سونلغاز في الجزائر بهدف تعزيز مجالات التعاون بينهما.

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