روسيا – تخطط روسيا لحظر تصدير معادن غير حديدية، والحديث يجري حول منع تصدير المعادن التي تحتوي على التنغستن، فما هو عنصر التنغستن وما هي استخداماته؟

والتنغستن يعرف بأنه معدن فولاذي ثقيل ذو لون رمادي، رمزه الكيميائي (W)، ورقمه الذري 74، ويمتاز المعدن بصلابته وكثافته، فهو يمتلك أعلى درجة انصهار، كما أنه يمتلك أعلى قوة شد من بين جميع المعادن، والمعادن التي تحتوي على التنغستن لها العديد من الاستخدامات التجارية في ظل خصائصه المميزة.

وكلمة التنغستن الشائعة في اللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية مستمدة من “تونغ ستين” السويدية، التي تعني “الحجر الثقيل”، وهو عنصر مهم جدا، ويستخدم في صناعة الأسلاك المتوهجة في المصابيح الكهربائية.

ووفقا لخبراء فإن روسيا توفر حوالي 4% من إنتاج التنغستن في العالم، فيما يأتي أكثر من 80% من إنتاج التنغستن في العالم من الصين.

حقائق عن التنغستن:

– اكتشف معدن التنغستن للمرة الأولى العالمان كارل فيلهلم شيله وبيرجمان عام 1781، عندما قاما بتحضير حمض التنغستن الذي لم يكن معروفا وقتئذ من مادة تدعى السكيليت، وقد تم فصل معدن التنغستن من الولفراميت الخام (Wolframite) للمرة الأولى عام 1783، على يد الأخوين الإسبانيين خوان خوسيه (Juan Jose) وفوستو ديلهيار (Fausto DElhuyar)، وكان لهما الفضل في اكتشاف معدن التنجستن.

– تمتاز المعادن التي تحتوي على التنغستن بمقاومته للتآكل، على الرغم من ظهور طبقة صفراء على ظهر المعدن أحيانا لدى تعرضه للهواء، كما يمتاز التنغستن بصلابته العالية، كما أن التنغستن مقاوم جيد للقلويات وتفاعلات الأكسدة.

– ينتمي التنغستن إلى مجموعة المعادن الخمسة الحرارية، والتي تضم كلا من النيوبيوم، والموليبدينوم، والتنتالوم، والرينيوم، بالإضافة لمعدن التنغستن، وقد سميت هذه المعادن بهذا الاسم لأنها تظهر مقاومة عالية للغاية لكل من الحرارة والتآكل.

– يوصف التنغستن بأنه أقوى معدن على الأرض إذ يسجل 1510 “ميغاباسكال” على مقياس قوة الشد، وللمقارنة فعلى نفس المعيار يسجل الكروم وفولاذ الفاناديوم 940 ويسجل الفولاذ المقاوم للصدأ 860.

– يمكن ربط استخدام التنغستن بأربعة مجالات رئيسية وهي الاستخدام الكيميائي، وسبائك الفولاذ والسبائك المعدنية الفائقة، وفتائل المصابيح الكهربائية، والكربيد.

– في المجال الكيميائي يستخدم التنغستن لتلوين القطن وصناعة الملابس المخصصة لأغراض مكافحة الحرائق.

المصدر: وكالات