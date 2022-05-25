الولايات المتحدة – أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 14 طفلا، إضافة إلى معلم في هجوم نفذه مسلح داخل مدرسة في ولاية تكساس، مشيرة إلى مقتل المنفذ.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إن “14 تلميذا على الأقل ومدرسا قتلوا في حادث إطلاق نار نشط وقع في مدرسة “روب” الابتدائية في أوفالدي”.

وأشار إلى أن مطلق النار هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة أوفالدي الثانوية.

وأفادت شبكة ABC News نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن المنفذ قتل.

وأشار المركز الوطني الأمريكي لعمليات مكافحة الإرهاب أنه في الوقت الحالي لا يعتقد أن “هناك خلفيات إرهابية واضحة” وراء الحادث.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منفذ الهجوم كان أطلق النار على جدته قبل ارتكاب الحادث، كما أصاب ضابطي شرطة.

المصدر: ABC NEWS + RT