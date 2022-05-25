أوكرانيا – اعتبر عضو الكونغرس الأمريكي، سيث مولتون، أن ما يحصل في أوكرانيا هو “حرب بالوكالة” بين الغرب وروسيا، ما يتعارض مع تصريحات الإدارة الأمريكية.

وقال مولتون في تصريح خلال منتدى “دافوس” الاقتصادي إن ما يحصل في أوكرانيا “حرب بالوكالة، بمعنى أن أوكرانيا تقاتل ونحن نقدم كل الأسلحة والتكنولوجيا والوسائل الأخرى”.

وأضاف: “من نواح كثيرة، هذه معركة بين روسيا والغرب، الذي نمثله ونقوده إلى حد كبير”.

وتتعارض تصريحات مولتون مع موقف الإدارة الأمريكية، التي تخشى مواجهة مباشرة مع روسيا، وتنكر مشاركتها في الصراع في أوكرانيا.

المصدر: “نوفوستي”