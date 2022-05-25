ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية عن تخطيط النيجر لبناء قاعدة لطائرات مسلحة من دون طيار لتعزيز قدراتها الدفاعية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذه القاعدة التي سيكون مكانها في منطقة “تاهون” التي تتوسط البلاد يأتي رغبة من النيجر لدعم قدراتها الأمنية في مكافحة الإرهاب ومراقبة الوضع الأمني عن كثب عبر حدودها مع ليبيا ومالي عبر التحول نحو استراتيجية الاستجابة السريعة والإدارة الفعالة للأزمات.

وأضاف التقرير: إن سلطات النيجر حصلت خلال الأسبوع الفائت على 6 طائرات مسيرة تركية الصنع وصلت على دفعتين في رحلتين تابعتين لشركة شحن جوي أوكرانية يومي الـ20 والـ21 مايو. مشيرًا إلى أن هذا جاء عقب زيارة قام بها رئيس البلاد محمد بازوم إلى تركيا في مارس الماضي.

ترجمة المرصد – خاص