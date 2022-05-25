ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال عن استرداد مبلغ مالي بقيمة 16 مليون دولار أمريكي من الأموال الخاصة بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

وزارة الخارجية أوضحت أن هذ الأموال كانت مستثمرة لدى مصرف “الدوتشي بنك فرانكفورت” عام 2011 بطريقة غير قانونية؛ مبينةً أن المحكمة العليا بجمهورية ألمانيا الاتحادية قد أصدرت حكمًا نهائيًا أدانت فيه المتهمين بسرقة الأموال بطريقة غير قانونية وحكمت عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين السنتين إلى أربع سنوات، وغيرها من الأحكام.

ورحبت وزارة الخارجية بهذه الخطوة الهامة التي جاءت تماشيًا مع أهداف وجهود الحكومة لحماية وصون أموال الدولة الليبية المجمدة، بحسب تعبيرها.

وعبرت عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إقفال هذا الملف وعلى تضافر وتعاون جميع الأطراف ذات الصلة، وعلى رأسهم موظفو محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والسفير جمال برق سفير ليبيا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومكتب النائب العام.