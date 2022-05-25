القدس – زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، وذلك في خضم زيارة يجريها وزير تركي إلى إسرائيل وفلسطين لأول مرة منذ 15 عاما.

ونشرت وكالة “شهاب” فيديو مقتضبا يظهر لحظة وصول الوزير التركي والوفد المرافق له إلى المسجد الأقصى.

وكان تشاووش أوغلو وصل يوم أمس الثلاثاء إلى إسرائيل وتوجه أولا إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

والتقى في وقت سابق اليوم نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، حيث شدد على أن “حل الدولتين ضمن معايير الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط”.

المصدر: RT