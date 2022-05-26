ليبيا – أكد تقرير تحليلي تضاءل احتمالات إفضاء خارطة الطريق المرعية من قبل الأمم المتحدة لانتخابات رئاسية وتشريعية يتطلع إليها مليونان و800 ألف ناخب.

التقرير الذي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن القوى السياسية الرئيسية ما زالت غير قادرة على التوصل إلى توافق حول القضايا المركزية المتعلقة بالعملية الانتخابية فضلًا عن الخلافات بين القوى الإقليمية والدولية على أولويات الحل.

ورجح التقرير اضطرار جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا لإعادة التفكير في الوضع وإطلاق اتفاق بديل قادر على النجاح بعد فشل جميع المحاولات السابقة لمعالجة الأزمة الليبية خلال العقد الماضي، مبينًا أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لازالت مؤمنة بنجاح خارطة الطريق الأممية رغم عدة عوامل.

وأوضح التقرير أن هذه العوامل تتمثل في التعقيدات على الأرض والعيوب الهيكلية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والمأزق المستعصي بين الأطراف الليبية، فيما لا تزال ويليامز محتفظة بتفاؤلها بشأن نجاح الخارطة التي ساعدت شخصيًا في صياغتها عبر ملتقى الحوار السياسي.

وأضاف التقرير: إن ويليامز لا زالت ترى في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة إنشاء المؤسسات السياسية الموحدة الشرعية مفتاحا أساسيا لإنهاء الحلقة المفرغة للمراحل المؤقتة ومعالجة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وتابع التقرير: إن خطة ويليامز التي تحظى بدعم القوى الغربية الرئيسية تعتمد على قدرة المؤسسات القائمة وفي طليعتها مجلسي النواب والدولة الاستشاري على الوصول إلى الإجماع الضروري، إلا أن هذه المؤسسات تهربت باستمرار من الالتزامات وعرقلت أية حلول في الخطة.

واتهم التقرير هذه المؤسسات بالاستفادة من السلطات التي اكتسبتها بموجب العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتشكيل مواقف تهدف إلى إطالة أمد وجودها وتعزيز مصالحها الخاصة في وقت لم تتمكن فيه الأمم المتحدة والقوى العالمية التي دعمتها منذ اتفاق الصخيرات من إبداء الرأي في الترتيبات الجديدة.

وتطرق التقرير إلى الخلافات الدستورية بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، فالأول مصمم على المتابعة في خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدها في فبراير الماضي لتعديل مسودة الدستور وإجراء استفتاء عليه قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضاف التقرير أن الثاني يفضل استكمال الأساس الدستوري أولًا وتأجيل العمل على مسودة الأحكام الدستورية للهيئة العليا لصياغة مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في وقت رفض فيه القضاء أية تعديلات تمارسها لجنة الصياغة الجديدة التي دعت إليها خارطة طريق فبراير.

وأشار التقرير إلى أن القضاء خول الشعب الليبي وحده حق رفض المشروع أو قبوله من خلال صندوق الاقتراع، وهذا يعني أن أي تعديلات على مسودة الدستور الحالية يمكن أن تعقد الأمور بدلًا من حلها، مبينًا أن ما عزز هذا عدم ترحيب الهيئة بالتقدم في محادثات القاهرة بين المجلسين.

وتابع التقرير: إن الهيئة دعت مجلسي النواب والدولة الاستشاري والبعثة الأممية لاحترام عملها وترك الأمر للشعب الليبي ليقول كلمته بصندوق الاقتراع، محذرة من أي إجراءات تلغي هذا العمل عبر التعديل؛ لأنه ستكون محل طعون قانونية بغض النظر عن مقدار الوقت الذي يمر.

ونقل التقرير عن مصادر ليبية تأكيدها توافق نخب ليبية على العمل للحفاظ على الهدوء في ليبيا وتجنب العودة إلى الحرب، فضلًا عن اتفاق غير معلن بين رئيس مجلسي النواب والدولة الاستشاري المستشار عقيلة صالح وخالد المشري لتشكيل حكومة جديدة لحل أزمة حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا.

وبين التقرير تصميم المجتمع الدولي على بناء زخم العملية السياسية الحالية بغض النظر عن أوجه القصور وعدم اليقين في النتائج في ظل استعدادات جارية لعملية بديلة في حال انهيار الحالية بسبب تعنت الأطراف الرئيسية قد تؤدي لإخراج باشاآغا من المشهد السياسي.

وأرجع التقرير محاولة رئيس حكومة الاستقرار الأخيرة لدخول العاصمة طرابلس إلى استشعاره بالخطر الذي يهدد منصبه الذي بات من المرجح أن يفقده بسبب تصميم الأمم المتحدة والقوى الغربية على تجنب الانزلاق إلى الحرب وعدم رغبة حلفائه المحليين في المزيد من التدهور.

ترجمة المرصد – خاص