ليبيا- كشف جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية التابعة للرئاسي عن إنقاذ 168 مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات مختلفة.

بيان صدر عن الجهاز اطلعت عليه صحيفة المرصد، ذكر أن العملية أتت في إطار الجهود الأنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل وتقديم خدمات البحث والإنقاذ بمنطقة المسؤولية لحفظ أرواح المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البيان: إن زورق الدورية من طراز “سي7” التابع للجهاز تمكن بعمليتين منفصلتين من إنقاذ هؤلاء ممن كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية في قاربين خشبيين، وتم إنزالهم في نقطة مصفاة مدينة الزاوية وتسليمهم إلي الجهات المختصة في المدينة.

وأوضح البيان أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين غير شرعيين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.