ليبيا – كشف مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة “لارمو” عن إرجاع 56 مليون يورو لصالح وزارة الداخلية.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، فقد تم استرداد هذه الأموال من شركة تأمين “ليدز أوف لندن” تعويضًا عن 6 مروحيات كان قد تم تدميرها خلال العام 2014 بسبب الاشتباكات التي حدثت في العاصمة طرابلس آنذاك.

وأوضح المكتب أن وزارة الداخلية كانت قد طالبت سابقًا شركة التأمين بالتعويض من خلال عدة مفاوضات بدأت في العام 2015، إلا أنها تعثرت بسبب عدم الاستقرار السياسي، مبينًا أن نجاح عملية إرجاع الأموال جاء بدعم من شركة ليبيا للاستشارات في بريطانيا.