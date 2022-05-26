نيويورك – أكد سكرتير البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فيودور ستريزهوفسكي، أن الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان ستزور موسكو لمناقشة تصدير الأسمدة.

وقال: “من المقرر أيضا، أن يزور نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث موسكو في يونيو لمناقشة مجموعة كاملة من قضايا المساعدة الإنسانية في أوكرانيا”.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إتاحة الوصول الكامل إلى الأسواق العالمية للأغذية والأسمدة الروسية”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة تعمل على اتفاقية لإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات من روسيا وأوكرانيا”.

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استمرار بلاده في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الأغذية والأسمدة إلى إفريقيا التي يعتمد بعض دولها إلى درجة حرجة على إمدادات الغذاء من روسيا.

وقال خلال اجتماعه مع سفراء الدول الإفريقية في موسكو بمناسبة “يوم إفريقيا”: “موسكو تدعو الدول الإفريقية لمساعدتها في تنفيذ العقود في هذا المجال، من خلال مطالبة الغرب بإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا”.

ودعا لافروف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “اتخاذ موقف أكثر حزما من حل قضية الإمدادات الغذائية لإفريقيا”.

المصدر: RT