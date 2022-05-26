ليبيا – عقد السفير عبد الباسط عبدالقادر البدري سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعًا أمس الأربعاء مع رؤساء هيئة المديرين ومديري المستشفيات بالمملكة الأردنية الهاشمية.

الاجتماع ضم كلًا من د. محمد سماحة من شركة جاما للتكنولوجيا والتجهيزات العلاجية، د. عزام إبراهيم المدير العام للمركز العربي، د. فوزي الحموري المدير العام للمستشفى التخصصي ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، د.فوزي أبو حميدان نائب المدير العام مستشفى الجاردنز، محمد غنايم المدير المالي للمركز العربي الطبي، د.كرم زيد الكيلاني الرئيس التنفيذي لمستشفى فرح، سامي الزعبي مستشفى فرح، قصي فطيس مستشفى الجاردز، ومساعد المدير العام لشؤون المرضى مركز الحسين، ورئيس هيئة المديرين مستشفى الاسراء.

وتناول الاجتماع ملف الديون المتراكمة لصالح المستشفيات وللتعاون في تسهيل قبول حالات العلاج من المرضى الليبيين، ووضع آلية لدخولهم المستشفى بما يساهم في حل مشكلة العلاج ويخفف من معاناة المرضى، وذلك سعيًا من السفارة لمعالجة المختنقات والتراكمات المرتبطة بملف العلاج.

وحضر الاجتماع الدكتور أبو بكر محمد الجفال رئيس لجنة تسديد الديون بالخارج، والوفد المرافق له، المكون من أحمد سالم أحمد عضو لجنة تسديد الديون، ومدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أسامة محمد أبو غنية عضو ومقرر باللجنة، وحسام الدين تنتوش عضو لجنة تسديد الديون بالخارج، وعبد الباسط رمضان إبراهيم عضو لجنة تسديد الديون بالخارج.