الجزائر – أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن هناك تطابقا كاملا وتقاربا في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء تونس.

وقال تبون في تصريح من روما: “هناك تطابق تام وتقارب في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء تونس”، مبينا أنه “تم الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به”.

كما اعتبر تبون أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات التشريعية.

وكان تبون وصل أمس الأربعاء، إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

والتقى تبون بالرئيس الإيطالي صباح اليوم في كويرينالي، حيث أقيمت مراسم الترحيب.

المصدر: “النهار”