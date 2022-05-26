ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: “ماذا لو بصورة استثنائية وخارجة عن المألوف في القاموس السياسي نقيم انتخابات رئاسية وبرلمانية لمدة ثمانية عشر شهرًا ويتم اختيار حكومة بنفس المدة، يتم خلالها تعديل النقاط الخلافية بالدستور والاستفتاء عليه؟”.

الشيباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وبانتهاء المدة المقررة نصل الى انتخابات دائمة حسب المدة المتعارف عليها والحكومة المستقرة، على أن لايسمح لمن شارك في هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية والحكومة المشاركة على الأقل في أول انتخابات قادمة بعد هذه المرحلة” .

وأشار إلى أنه حينها تكون المدة قليلة ولا يطمع بها الكثيرون، إضافة إلى الحرمان من الانتخابات المقبلة لعلها تجعل العديد من المتصارعين على السلطة يزهدون في المدة القصيرة ويتراجع العديد منهم، وإذا لم يزهدوا وأصروا على البقاء، فالمدة قصيرة ويضل شرط عدم المشاركة في القادم مانع مهم.

وبيّن أنه هكذا تختفي الأجسام الأخطبوطية الموجودة على الساحة التي تشابكت بطريقة يصعب الانفكاك منها.