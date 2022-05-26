ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير على تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بعد خروجه من العاصمة طرابلس.

الصغير قال وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”: “غداة خروج فتحي باشاآغا من طرابلس في الثامن عشر من الشهر الجاري، خرج علينا بتسجيل مرئي، وعد فيه بأنه سيبدأ ممارسة مهامه من سرت في اليوم التالي؛ لكن مر أسبوع على هذا الحديث دون أن يفعل؛ سواء من سرت، أو من مدن غيرها”.

وتساءل: “هل اعترض البرلمان أو شركاؤه في الحكومة على هذه الخطوة؟ أم أن الأميركيين دخلوا على خط مفاوضات دخوله لطرابلس؟ أو أن البحث عن بدائل وشخصيات أخرى غير باشاآغا قد بدأ فعلًا؟”.