الغرب يزوّد أوكرانيا برشاشات من زمن الحرب العالمية الثانية

أوكرانيا – تسلم الجيش الأوكراني من السويد رشاشات Carl Gustaf M/45 التي تم تصميمها عام 1944، كما تسلم الذخائر الخاصة بها.

فيما لم تذكر وزارة الدفاع الأوكرانية إلى حد الآن كمية دقيقة للأسلحة الخفيفة والذخائر المذكورة.

يذكر أن رشاشات Carl Gustaf M/45 كانت السويد تنتجها على دفعات لغاية عام 1964، وبلغ العدد الإجمالي للأسلحة المنتجة 300000 رشاش. وكانت الرشاشات في خدمة الجيش السويدي لغاية منتصف التسعينيات، ثم أرسل ما تبقى منها إلى أوكرانيا.

يبلغ طول الرشاش 802 ملم، وزنه 3430 غرام، سرعة الرمي 600 طلقة في الدقيقة، السرعة الابتدائية للرصاصة 425 مترا في الثانية، مدى الرمي العملي 200 متر.

ويمكن أن يستخدم الرشاش مخزنيْن يتسع أولهما لـ36 طلقة وثانيهما لـ50 طلقة.

وأنتج الرشاش بترخيص في مصر أعوام 1965 – 1970، وهناك كمية محدودة منه أنتجت في الولايات المتحدة.





وسلّمت السويد الجيش الأوكراني كذلك مدافع L/60 عيار 40 ملم تم تصميمها في ثلاثينيات القرن الماضي إلى جانب قاذفات القنابل الحديثة وحيدة الاستخدام NLAW و АТ-4 LAW وكذلك منظومات Carl Gustaf M3 متعددة الاستخدام.

المصدر: روسيسكايا غازيتا