ليبيا – قال مؤمن الفارسي المحلل السياسي والاقتصادي الليبي إن قرار رفع الحظر العسكري عن ميناء درنة يؤكد أن الأوضاع الأمنية في المدينة في تحسن كبير، وهو مؤشر إيجابي يفترض أن يجذب المزيد من الاستثمارات والحركة التجارية.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن ميناء درنة هو أحد أهم الموانئ التجارية في المنطقة الشرقية ويغطي النصف الشرقي من إقليم برقة، وإعادة فتحه الآن نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي الحالي لتخفيف الأعباء الاقتصادية من النقل من الموانئ الأخرى بالإقليم.

وأضاف الفارسي أنه في ظل الوضع الاقتصادي في هذه الفترة خاصة في ليبيا، وما تمر به الحكومة الليبية، ومع تركيز الحكومة منتهية الولاية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة على موانئ مصراتة والخمس وزوارة من الناحية الاقتصادية أصبحت المنطقة الشرقية بالكامل تعاني من إشكاليات كبيرة في الاستيراد الخارجي ووصول الموارد والبضائع إليها.

ونوه إلى أن القرار محاولة لجذب الموردين لإنزال بضائعها في ميناء درنة لتخفيض القيم الأرضية في هذا الميناء، خاصة مع ما يعانيه ميناء بنغازي جراء الحرب السابقة الطويلة على الإرهاب.

وأردف أن الوضع الليبي الآن متأزم في وجود الحكومتين، والدور الخارجي المباشر، وسيطرة المليشيات على العاصمة طرابلس، فإن النظرة التي تسعى إليها الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا نظرة اقتصادية لتطوير الاقتصاد وإعادة الإعمار، ما يجعلها تبحث عن مداخل ومنافذ جديدة لتطوير نفسها بعد إعلان مباشرة مهامة من سرت، ولإنجاح المسار الاقتصادي، وإعادة الإعمار في الشرق وهو ما اتضح في وفد شركات المقاولات الكبرى الذي يزور بنغازي خلال هذه الأيام.