ليبيا – زار علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار برفقة 4 من وزراء الحكومة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في مدينة سلوق.

بيان صحفي صادر عن حكومة الاستقرار تابعته صحيفة المرصد، أكد مرافقة وزراء الموارد المائية والشباب والكهرباء والاتصالات بالحكومة محمد دومة والمهدي شعيب وعوض البدري وسالم الدرسي للقطراني في زيارته التي التقى خلالها مجلس إدارة وموظفي الجهاز.

وأضاف البيان: إن اللقاء شهد استعراض سير عمل المشروع وإمكانياته وأهدافه والصعوبات التي تواجهه والتأكيد على ضرورة المحافظة على هذا المشروع الاستراتيجي، لافتًا إلى أن حكومة الاستقرار ستقدم كل الدعم اللازم لاستمراره ونجاحه وتشجيع الاستثمار به.

وتابع البيان: إن القطراني ركز على أهمية هذا الاستثمار في الجهاز ليكون من روافد الإنتاج المحلي في مجال زراعة الغلال الاستراتيجية مثل القمح والشعير لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل المتغيرات والظروف الدولية في المجال الزراعي، فيما تم الاطلاع ميدانيا على محطات ضخ المياه بالخزان الأصغر “عمر المختار”.

وبحسب البيان تجول الوفد الحكومي والمسؤولين في الجهاز في مشروع زراعة القمح المروي عن طريق شبكات الري الطولي والاطلاع على المحصول الجاهز للحصاد من محاصيله، فيما تم اختتام الجولة بزيارة الخزان الأكبر “عمر المختار” أو خزان “ماسكلو”.