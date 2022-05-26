ليبيا – قال الحقوقي والسياسي الليبي محمد اللافي إن رفع الحظر العسكري عن ميناء مدينة درنة يعد إنجازًا تاريخيًا يرسخ بطولات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب ويتيح الفرصة لعودة المدينة لطابعها التجاري والثقافي الذي افتقدته لأعوام سيطر فيها الظلام على المدينة.

اللافي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أضاف: إن مدينة درنة لها طبيعتها الساحرة، وكانت مقصدًا سياحيًا في ما سبق، ووجود ميناء نشط فيها سيساهم في الرحلات المباشرة إليها أو في النشاط التجاري المباشر لقربها من حدود ليبيا الشرقية والمقابلة لليونان والتي يمكن أن تكون مدخلًا مهما للبضائع مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع: “إن الميناء سيكون مدخلًا للحياة الجديدة في درنة والشرق الليبي باستثمارات وحركة تجارية ضخمة تعود على الدولة الليبية التي تدير الميناء، بعد أن كان مدخلًا للتهريب والأسلحة والمتفجرات والإرهابيين إبان سيطرة التنظيمات الإرهابية على المدينة”.