ليبيا – أكد منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا والمحلل السياسي عثمان بركة أن النظام الفيدرالي هو نظام إداري ومالي لا علاقة له بالعمل السياسي، موضحًا أن الخطورة في هذا النظام تتمثل في عملية التوظيف.

بركة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية لفت إلى أن ليبيا كانت حذرة باستمرار من إشكالية التقسيم، حتى قبل تولي الملك إدريس، وأن وكل الحركات الوطنية في الخمسينيات كانت تخاف التقسيم.

وأوضح أن المطالبة بالفيدرالية ليست مطلبًا شعبيًا، وإذا ترك الأمر للشعب الليبي فلن يذهب للتقسيم إلا وفق مخطط أُجبر عليه.

ورأى بركة أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، هو صراع للسيطرة على المال والمناصب وليس صراعًا أيدلوجيًا، موضحًا أن التخبط مقصود، فلا أمريكا ولا الأمم المتحدة ترغب في الحل حتى إن ادعوا ذلك، بل الرغبة في إدارة الأزمة.

ورجح أن الإدارة الأمريكية لا تبحث عن القيادات الوطنية، بل يبحثون عن عناصر تنفذ لهم مخططاتهم الفاسدة والفاشلة، وهذا ما ينفذه السفير الأمريكي، وفق كلامه.

وحول قصة الخوف من سيف الإسلام، رأى المحلل السياسي الليبي، أن تلك القصة مبالغ فيها، مبينًا أنه إذا وجد هناك خوف من الإدارة الوطنية الليبية بشكل عام فلا سيف لوحده يستطيع مواجهة المؤامرة، وإنما دوره هو حشد همة القوة الوطنية لمواجهة المخطط، وأن قوة سيف تتمثل في قربه من النبض الحقيقي للشارع الليبي.