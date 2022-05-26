فرنسا – دخل نادي باريس سان جيرمان، في صراع جديد مع ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات، بعدما حسم تجديد عقد نجمه كيليان مبابي، قبل أيام قليلة.

ويحاول باريس سان جيرمان، ضم الموهبة الفرنسية، أوريلين تشواميني، لاعب خط وسط موناكو، الذي وجه ريال مدريد بوصلته نحوه، بعد فشله في استقطاب كليان مبابي.

ووفقا لإذاعة ” RMC Sport” الفرنسية، فإن نادي موناكو يطلب أكثر من 80 مليون يورو من الأندية المهتمة بضم تشواميني.

وأضافت: “ريال مدريد لا يرغب في دفع هذا المبلغ، لأن لديه موافقة اللاعب على الانتقال واللعب بقميص الميرنغي، ويوجد نجاح كبير في المفاوضات”.

وأشار التقرير، إلى أن باريس سان جيرمان يحاول إقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه بدلا من الريال، لكن إدارة موناكو تفضل بيعه للميرنغي، وليس لباريس، لأنه منافس مباشر لهم في الدوري الفرنسي.

ووفقا لفابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن تشواميني حسم قراره بالانتقال لريال مدريد، وأبلغ لاعبي الفريق الفرنسي بذلك، حيث أكد لهم أن اللعب للميرنغي يعتبر “حلم حياته”.

في حين قالت محطة “مونت كارلو” الإذاعية الفرنسية، في تقرير لها يوم أمس الأربعاء، إن نادي ريال مدريد تعاقد مع أوريلين تشواميني، مشيرة إلى أن اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 22 عاما، اختار الانتقال لصفوف ريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات، على أن يدفع النادي الملكي 80 مليون يورو، إلى جانب الإضافات والحوافز، لضمه من موناكو.

المصدر: وكالات