بوتين: لن يوقف أي “شرطي عالمي” البلدان عن انتهاج سياسة مستقلة

بوتين: لن يوقف أي “شرطي عالمي” البلدان عن انتهاج سياسة مستقلة

روسيا – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لم يعد يوجد أي “شرطي عالمي” يمكنه أن يمنع البلدان من انتهاج سياسة مستقلة.

وقال بوتين، اليوم الخميس: “لا ينحصر الأمر في روسيا والصين فحسب، بل في أن المزيد والمزيد من بلدان العام تريد، وستقوم بممارسة سياسة مستقلة. ولا يمكن لأي شرطي عالمي وقف هذه العملية العالمية الطبيعية، ليست لديه القوة الكافية. وستختفي الرغبة في ذلك”.

ودق بوتين قبضته على الطاولة خلال حديثه عن الولايات المتحدة التي وصفها بـ “الشرطي العالمي”، مضيفا: “في مواجهة المشاكل داخل بلدانهم، سيدركون أن هذا لا آفاق له على الإطلاق. سرقة ممتلكات الآخرين لم تجلب سابقا لأحد الخير”.

المصدر: تاس