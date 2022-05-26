ليبيا – قال المحلل الاقتصادي الليبي خالد بوزعكوك إن الأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات النفطية تعد مؤشرًا جيدًا بإعلان المصرف المركزي الإيرادات والنفقات وأوجهها، ولكنها تظل على الأرض لا يشعر بها المواطن، خاصة بند المرتبات.

بوزعكوك وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن بند المرتبات خلال الثلث الأول من العام وصلت إلى 13.3 مليار دينار ليبي وهو رقم كبير، وحال الاستمرار بهذا الشكل قد تصل إلى نحو 60 مليار دينار خلال العام، في حين أن إنتاجيتها تقابل الرقم صفر.

وبين أن أعداد الموظفين في الدولة تقدر بـ 2.5 مليون مواطن، وهو تقريبًا ثلث سكان ليبيا مع إشكالية عدم الالتزام بالعمل وقلة إنتاجهم خاصة منذ عام 2011.

وأضاف أن ملف الدعم يشوبه كثير من تهم الفساد، خاصة مع سلوك المواطنين الشرائي من الأسواق الخاصة، فلا يشعر بالدعم الحقيقي، في حين أن الدعم الغذائي والدوائي غير متوفر حاليًا.

ونوه إلى أنه لم يوجد مخصصات لبند التنمية، ومع ارتفاع سعر النفط والإغلاقات، بحيث وجهت أغلب النفقات للنفقات التسييرية، في شراء السيارات والتأثيث والإيجارات.

وأشار إلى أن إنفاق وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال كبيرة جدا مع وجود نحو 144 بعثة بين السفارات والملحقيات وتكدس الموظفين في العديد من الدول خاصة الغربية والغنية التي تتجه إلى سياسة التقشف وخفض الإنفاق العام، على عكس ليبيا التي تعين موظفين وملحقيات ثقافية وعسكرية وعمالية، في دول ليس هنالك تبادل ثقافي أو عسكري أو تجاري معها، وهو بند كبير للهدر ويجب تقليص عددها؛ لأن رواتبها تدفع بالعملات الصعبة التي هم بأمس الحاجة لها.

وحول الإيرادات، لفت بوزعكوك إلى وجود ضعف في الإيراد العام غير النفطي، مثل الضرائب والجمارك، مع وجود 5 موانئ ليبية عاملة، واستيراد ليبيا نحو 95 من احتياجاتها، وهي أرقام غير معقولة والسبب الانقسام السياسي وضعف الرقابة.