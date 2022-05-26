بولندا – أشارت وكالة “نوفوستي” إلى أن المدن البولندية ستلغي ميزة السفر المجاني للمواطنين الأوكرانيين، والتي تم تقديمها لهم بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومنحت مدن في بولندا ميزة النقل المجاني للمواطنين الأوكرانيين بعد بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، والتي جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية.

ووفقا لأحدث البيانات فقد استقبلت بولندا أكثر من 3.5 مليون أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وأعلنت سلطات العاصمة البولندية، أنه اعتبارا من مطلع الشهر القادم (1 يونيو 2022) سيتوجب على المواطنين الأوكران سداد ثمن المواصلات العامة في وارسو، وجاء ذلك بحسب ما تمت إذاعته في عربات الترام والحافلات في العاصمة البولندية.

وقبل ذلك في نهاية شهر أبريل الماضي تم إلغاء ميزة السفر المجاني للمواطنين الأوكرانيين في مدن بولندية مثل غدانسك وجدينيا وسوبوت، في حين يمكن للأوكرانيين الاستفادة من الميزة حتى نهاية شهر يونيو المقبل في وسائل النقل العام في بوزنان ولوبلين.

وفي ظل عدد الأوكران المتواجدين في بولندا فإن منحهم ميزة النقل المجاني في وسائل النقل العامة يخلق أعباء مالية على المدن التي تقدم الميزة.

المصدر: نوفوستي