مصر – أفادت الحكومة المصرية بأنها تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، بمعدل نصف مليون فدان خلال العامين 2023/22، وزيادة إنتاجية الفدان بنسبة 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء معلومات تتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول 2025.

وأشار إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20.

وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020، ورفع نسبة الاكتفاء من الذرة الصفراء إلى 32% بحلول 2025 مقارنة بنحو 24% في 2020، كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 65% في 2025 وذلك مقارنة بنحو 57%.

المصدر: الشروق