 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /26.05.2022/ – صحيفة المرصد الليبية
Search
آخر الاخبار
Home

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

  • الطاقة الذرية: يوجد البلوتونيوم واليورانيوم المخصب في محطة زابوروجيه النووية
  • الطوارئ الروسية: إبطال مفعول حوالي 24 ألف لغم في أراضي دونباس
  • بوشيلين: قوات دونيتسك الشعبية تدخل مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف
  • أسير حرب أوكراني: كانت هناك مفرزة قتل لمن يتراجع عن مواقعه
  • مسؤول في زابوروجيه: أوكرانيا فقدت سيطرتها على بحر آزوف إلى الأبد
  • دونيتسك تعلن إرسال طواقم السفن الأجنبية في ماريوبول إلى بلدانهم
  • نائب روسي: روسيا لن تغادر الأراضي المحررة في أوكرانيا
  • لوغانسك: المسلحون الأوكرانيون استخدموا المعاقين كرهائن
  • توافد كبير من المواطنين على مراكز تقديم طلبات الحصول على الجنسية الروسية في خيرسون
  • سفير جمهورية لوغانسك في روسيا يكشف العدد الإجمالي للأسرى من العسكريين الأوكرانيين في دونباس
  • وزارة الدفاع الروسية: القوات الصاروخية تستهدف 407 مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية
  • العثور على مدرعات “هامر” الأمريكية استخدمها المسلحون بمنطقة “آزوفستال”
  • بوشيلين : سكان الأراضي الأوكرانية المحررة يربطون مستقبلهم بروسيا
  • رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يتحدث عن أهمية تسريع العملية العسكرية بشمال المنطقة

تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..

  • الكرملين: روسيا تنتظر قبول أوكرانيا لمطالب موسكو وأن تفهم حقيقة تطور الوضع
  • زاخاروفا: سنطرد أي صحفي أو وسيلة إعلام أمريكية إذا حجب “يوتيوب” إحاطة وزارة الخارجية
  • كيف أثر قرار المركزي الروسي خفض سعر الفائدة على الروبل؟
  • المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويخفض سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة أكبر من المتوقع
  • بوشكوف يعلق على الحظر الإسرائيلي بإمداد أوكرانيا بصواريخ سبايك
  • ارتفاع أسعار النفط في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي
  • وزارة الخارجية الروسية: طموحات الناتو أدت إلى عواقب وخيمة في إفريقيا والشرق الأوسط
  • ستولتنبرغ يدعو أعضاء الناتو إلى الاستعداد لتقديم المساعدات لأوكرانيا لفترة طويلة
  • وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من محاولات استرضاء روسيا
  • سيئول تعتزم إرسال دفعة ثالثة من المعدات العسكرية إلى كييف
  • السفير الأوكراني في برلين يسخر من تأخر الإمدادات العسكرية (صورة)
  • وزير الخارجية الصيني يدعو إلى عدم صب الزيت على النار في أوكرانيا
  • شركة طاقة تتحدث عن حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا
  • صحيفة: الهند تواصل شراء النفط الروسي وتبحث أسلوب دفع ثمنه
  • الغرب يزوّد أوكرانيا برشاشات من زمن الحرب العالمية الثانية
  • شولتس: الغرب لن يقبل “السلام المفروض على أوكرانيا”
  • كم سيبلغ إنتاج روسيا من النفط في 2022؟
  • شركة طاقة تتحدث عن حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا
  • وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي جمد 23 مليون يورو من أصول “بنك روسيا”
  • خبير بولندي يكشف سبب عدم رغبة ألمانيا في “انتصار أوكرانيا”
  • وزير الاقتصاد البرازيلي: أوروبا تخاطر بخسارة أمريكا اللاتينية كما خسرت روسيا
  • خبير أمريكي: الدعوات المنادية بـ”هزيمة” روسيا تأتي بنتائج عكسية

 

المصدر : RT