فلسطين – علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، على “مسيرة الأعلام” المرتقبة يوم الأحد و”الجرائم الإسرائيلية”، قائلا: “دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال”.

وكتب عبر “تويتر”: “إن استباحة المستوطنين للأراضي الفلسطينية ومسيرة الأعلام (للمستوطنين) في القدس الشرقية، واستمرار القتل والهدم والاعتقال والاستيطان تنذر بأننا دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال وصمت وعجز دولي”.

ومن المقرر أن ينظم المستوطنون يوم الأحد في 29 مايو “مسيرة الأعلام” لإحياء يوم “توحيد القدس”، والتي لطالما اعتبرها الفلسطينيون استفزازا، حيث يضطر أصحاب المتاجر الفلسطينية في البلدة القديمة إلى الإغلاق في وقت مبكر من يوم المسيرة لإفساح المجال أمام المتظاهرين اليمينيين.

المصدر:RT