إنجلترا – أعاد نادي ريال مدريد إلى الأذهان مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2018، والتي شهدت تتويجه باللقب الثالث عشر، على حساب ليفربول الإنجليزي، إثر فوزه عليه (3-1) في أوكرانيا.

وشهدت تلك المباراة النهائية ارتكاب الألماني، لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول حينها، خطأين “كارثيين” الأول، في الدقيقة الـ51 عندما أهدى هدف التقدم للفريق الملكي، بطريقة غاية في الغرابة، عندما حاول تمرير كرة بيده لأحد زملائه في الفريق متجاهلا وجود الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بجانبه، لتصطدم الكرة بقدم المهاجم وتعانق شباك “الريدز” على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

والخطأ الثاني ارتكبه كاريوس عندما كان ريال مدريد متقدما (2-1)، قبل ثماني دقائق من النهاية، عندما فشل في الإمساك بكرة سددها الويلزي غاريث بيل، من مسافة بعيدة لتفلت من يده وتسكن الشباك، ويقضي بذلك على آمال فريقه في إمكانية العودة للقاء.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1 وتتويجه باللقب الثالث على التوالي والـ13 في تاريخه، فيما لم يستطع نادي ليفربول إضافة اللقب السادس إلى خزائنه.

وقال الحارس الألماني عقب المباراة: “لا أعرف ماذا حدث. أعتذر بشدة لزملائي بعد خسارة النهائي. لقد حاولوا الشد من أزري داخل غرف الملابس، ولكني أعتذر لهم كثيرا”.

المصدر: وكالات