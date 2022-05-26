مصر – أنهى أسطورة الكرة البرازيلية، رونالدينيو، زيارته السريعة الترويجية إلى مصر بدعوة من نادي إيسترن كومباني، الذي يملك فريقا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونظمت شركة “إيسترن كومباني” مؤتمرا صحفيا لرونالدينيو تحت سفح أهرامات الجيزة، مساء الثلاثاء الماضي.

وقام النجم البرازيلي بزيارة أمس الأربعاء، إلى مقر نادي إيسترن كومباني، الذي يقع بـ(العمرانية)، أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الجيزة.

حضر رونالدينيو، مران فريق إيسترن كومباني، والتقط صورا تذكارية مع اللاعبين، والمدير الفني علاء عبد العال.

وكان من المقرر أن يحضر رونالدينيو، مباراة الأهلي وإيسترن كومباني، لكن اللقاء تأجل إلى يوم 15 يونيو المقبل، لارتباط الأهلي بمواجهة الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وختم رونالدينيو برسالة عاطفية عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي من أمام أهرامات الجيزة، قائلا “عاجز عن الكلام، مصر دائما مبهرة، وتبقى الأهرامات من أعظم عجائب الأرض”.

ويرتبط رونالدينيو بأكثر من ذكرى كروية في مصر، حيث انطلقت مسيرته نحو الشهرة بقيادة منتخب البرازيل عام 1997 للفوز بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، والذي أقيم في مصر.

كما شارك النجم البرازيلي مع فريقه الأسبق برشلونة الإسباني في احتفالات النادي الأهلي بمرور 100 عام على تأسيسه.

وقاد رونالدينيو الفريق الكتالوني حينها للفوز على الأهلي بنتيجة (4-0) في مباراة ودية على استاد القاهرة في 24 أبريل عام 2007.

المصدر: وكالات