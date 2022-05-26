بروكسل – دعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الدول الأعضاء في الحلف إلى أن تكون جاهزة لتقديم المساعدات لأوكرانيا خلال فترة طويلة.

وقال في حديثه لصحيفة “La Vanguardia” الإسبانية، الذي تم نشره اليوم الخميس: “المهمة الأولى لحلف الناتو هي مساعدة أوكرانيا. الحروب لا يمكن التنبؤ بها، ليس بإمكان أحد القول كيف ومتى ستنتهي هذه الحرب، لكنه يجب علينا أن نكون جاهزين للحفاظ على دعمنا (لأوكرانيا) خلال فترة طويلة”.

وأضاف: “يدور الحديث ليس فقط نقل المعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا، بل والحفاظ على المواد المسلمة إليها في حالة صالحة للعمل”.

وتابع أن دور الناتو الآخر ينحصر في منع تصعيد حدة التوتر”، موضحا: “إذا تحول ذلك إلى … حرب روسيا والناتو، فسيأتي بالمزيد من الدمار والأضرار لأوروبا كلها. لذلك يجب أن نعمل بطريقة لا تساعد ولا تقود إلى التصعيد. ونفهم بوضوح أن الناتو يدعم أوكرانيا، لكنه لا يشارك في الحرب”.

وشدد على أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: ” قمنا بزيادة عدد قواتنا بشرق الحلف إلى 40 ألف شخص، بدعم كبير من القوات البحرية والجوية. وينحصر هدفنا ليس في نشوب حرب، بل في منعها والحفاظ على السلام و تجنب الارتباك أو سوء الفهم في موسكو حول استعداد الناتو لحماية جميع حلفائه”.

المصدر: تاس