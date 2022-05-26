ليبيا – اعتبر المحلل العسكري عادل عبد الكافي أن ما قام به فتحي باشاآغا هو يعتبر انتحارًا سياسيًا أدى لتزعزع في صفوف مؤيديه، ونتيجة العملية التي قام بها أرعب وأرهب المدنيين والأطفا،ل حيث تواصل إطلاق النار في العاصمة واشتباكات قوية طوال الـ 5 ساعات، ما أعطى صورة سيئة داخليًا وخارجيًا عن الخطوة التي قام بها.

عبد الكافي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن هذا الانتحار السياسي لن يكون له جانب إيجابي لباشاآغا في أي مشاركة سياسية مستقبلًا. مشيرًا إلى أنه فقد الكثير من شعبيته في هذه الخطوات وبالأساس تحالفه مع الرجمة. بحسب وصفه.

وزعم أن الهدف من احتواء باشاآغا من قبل “معسكر الرجمة” هو إسقاط باشاآغا في المستنقع الذي وقع فيه الآن بامتياز، لافتًا إلى أنه كان يتمنى منه ألا يرتكب مثل هذه التصرفات والخطأ الكارثي.

وأضاف: “لن تتوانى الدول الداعمة والتي تدير معسكر الرجمة وعقيلة وباشاآغا ولن يتراجعوا عن محاولة شق صف المنطقة الغربية وتغيير المربعات الأمنية فيها والتحالفات، لسحب البساط من تحت بعض التشكيلات المسلحة واستمالتها بالأموال والوعود كما حدث سابقًا”.

كما تابع قائلًا: “ما زال المعسكر ومن يقودهم يعملون بجد محاولة لشق المزيد من صف المنطقة الغربية العسكرية والسياسية، محاولة التهور التي قام بها باشاآغا لاقتحام العاصمة الرسالة وضحت له ولأعوانه، ولو حاول أن يكرر العمل لن تكون النهاية كما حصل سابقًا وهذه المرة خرج سليمًا ولكن المرة القادمة ستكون تداعيات سلبيه عليه، لذلك لا أتمنى أن يلجأ لمثل هذا، هناك انتخابات وصندوق ليتجه لها ويدعم إنجاحها ليشارك في المشهد السياسي”.

وأردف: “لا أتصور أن أحدًا يختلف على أن باشاآغا محسوب على فبراير، فبراير ليست لها واجهة للآن، وبعض الشخصيات تعتبر بدأت تخذل فبراير، لا حرج فيها ولا حياء، إن فبراير هي من أطاحت بنظام القذافي وعصابته التي كانت تهيمن على ليبيا والموارد الاقتصادية واتخذت سياسات ممنهجة لتصحير الليبيين في كل المجالات، فبراير خذلتها الكثير من الشخصيات للأسف ونحن نحتاج لواجهة حقيقية تمثل فبراير لا أتحدث عن بعض متصدري المشهد”.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة أن يتراجع باشاآغا عن الخطوة الرعناء التي قام بها؛ لأن هذا المشروع لا يريد لليبيا الاستقرار، خاصة أنه شخص كان قد ساهم في ثورة 17 من فبراير. وفقًا لتعبيره.