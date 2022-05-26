روسيا – أعلنت مسابقة دولية حذف أعمال موسيقيين روس كبار مثل ديمتري شوستاكوفيتش وسيرغي بروكوفييف وبيوتر تشايكوفسكي وألكسندر جلازونوف من برنامجها، في تواصل عبثي لمعاقبة كل ما هو روسي.

وفي التفاصيل، أفاد الموقع الرسمي لمسابقة رودولفو ليبيتزر الدولية للكمان التي تجري في إيطاليا، بأنها حذفت أعمال هؤلاء الموسيقيين الروس من برنامج الجزء الأخير من هذه المسابقة الدولية للعزف على الكمان.

وكان سبق للقائمين على هذه المسابقة الموسيقية بالذات منع ثلاث عازفات روسيات من المشاركة، ما دفع أوركسترا “إف في جي” التي يعملن بها، إلى الإعلان عن عدم مشاركتها في المسابقة احتجاجا على هذا الإجراء التعسفي والغريب.

مثل هذه العقوبات التي وصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالوقحة، بدأت منذ مدة، وطالت المبدعين الروس الأحياء والأموات، وتساءلت في مناسبة أخرى على خلفية قرار أوركسترا ولاية زاكاتيكاس المكسيكية استبعاد موسيقى تشايكوفسكي من برنامجها، قائلة “هل سيصلون إلى جدول مندليف الدوري؟”، الخاص بالعناصر الكيميائية والذي وضعه العالم الروسي دميتري مندليف.

ومضت مؤسسات في عدة دول غربية بعيدا في فرض عقوبات على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا. ولم تشمل العقوبات الواسعة وغير المسبوقة، الاقتصاد فحسب، بل وأيضا الشخصيات الثقافية والفنية الروسية، والطلاب الذين يدرسون في الخارج، علاوة على الرياضيين الروس.

وكان جرى في هذا الاتجاه “الانتقامي”، إنهاء عقود عدد من الشخصيات الثقافية الروسية المتعاقدين مع المسارح الأوروبية والأمريكية، كما استبعدت المسارح الغربية من برامجها أعمال الملحنين الروس.

على سبيل المثال، رفضت أوركسترا كارديف الفيلهارمونية في المملكة المتحدة أداء موسيقى تشايكوفسكي، فيما صرّح المدير العام لأوبرا ميتروبوليتان في رسالة بالفيديو بأن المسرح لم يعد ينوي التعاون مع الفنانين والمنظمات التي تدعم السلطات الروسية.

وفي تعليق على مثل هذا التوجه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التمييز ضد كل ما يتعلق بروسيا يتفشى في الغرب، مشيرا إلى احتمال اختفاء أعمال عمالقة الموسيقى، بيوتر تشايكوفسكي، ودميتري شوستاكوفيتش، وسيرغي رحمانينوف من ملصقات المناشط الفنية الدولية، وقد يسري الحظر على جميع الكتّاب الروس وإبداعاتهم.

كان هذا التشخيص الصادر عن بوتين، قبل أن تتوالى مثل هذه القرارات وتستفحل هذه الظاهرة، ضد المبدعين الروس، الأحياء منهم والأموات.

المصدر: RT