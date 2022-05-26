إنجلترا – ظهر النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، بقميص مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، لأول مرة بعد إعلان الأخير وصوله لاتفاق مع بوروسيا دورتموند لضم اللاعب النرويجي بداية من الموسم المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو مسربة لهالاند داخل مقر نادي مانشستر سيتي خلال الساعات الماضية، مرتديا قميص “السماوي” رفقة فريق التصوير الفوتوغرافي، من أجل التقاط بعض الصور له تمهيدا للإعلان عن الصفقة رسميا.

وقام إرلينغ هالاند (21 عاما) بجولة في مدينة مانشستر، وزار مطعم “Tast” المفضل لمدبه الجديد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وذلك حسب ما أكدته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية.

يذكر أن مانشستر سيتي ضم هالاند بعد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب النرويجي مع دورتموند، البالغ قيمته 75 مليون يورو.

المصدر: وكالات