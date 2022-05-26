لحظة مؤثرة لمورينيو بعد تتويجه بلقب المؤتمر الأوروبي مع روما (صور)

لحظة مؤثرة لمورينيو بعد تتويجه بلقب المؤتمر الأوروبي مع روما (صور)

ألبانيا – لم يتمالك المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، نفسه وبكى متأثرا بفوز فريقه روما الإيطالي، أمس الأربعاء، بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب نادي فينورد الهولندي (1-0).

وأصبح مورينيو أول مدرب في تاريخ كرة القدم يتمكن من الفوز بالبطولات الثلاث الأوروبية الأكبر على مستوى الأندية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي).

وكان المدرب البرتغالي قد سبق له الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي.

كما فاز مورينيو بلقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ثم حقق أمس بطولة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما.

وظهر مورينيو عقب نهاية لقاء روما وفينورد وهو يبكي فرحا بعدما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الأوروبية.

ويعتبر لقب دوري المؤتمر الأوروبي، اللقب القاري الرسمي الأول لفريق روما في تاريخه، وذلك بعدما سبق له الخسارة في نهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال (دوري أبطال أوروبا حاليا) عام 1984 أمام ليفربول الإنجليزي، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في عام 1991 أمام إنتر ميلان.

المصدر: وكالات