إيطاليا – أعلن نادي ميلان، أن مهاجمه السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى أمس الأربعاء، ستبعده عن الملاعب لما يصل إلى ثمانية أشهر، إذا قرر مواصلة مسيرته الكروية.

وقال ميلان في بيان نشره على موقعه، إن العملية التي أجراها إبراهيموفيتش أمس في ركبته، كانت مقررة منذ فترة “لوضع حل نهائي لحالة عدم استقرار المفصل”.

وأضاف النادي أن “العملية كانت ناجحة تماما، وتشير التوقعات إلى أن اللاعب سيحتاج ما بين سبعة إلى ثمانية أشهر للتعافي”.

وغاب إبراهيموفيتش بسبب الإصابة لفترة طويلة عن صفوف ميلان هذا الموسم، الذي شهد تتويج “الروسونيري” بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ العام 2011.

ويبلغ إبراهيموفيتش من العمر 40 عاما، وينتهي عقده مع ميلان بنهاية هذا الموسم، ولم يحدد المهاجم المخضرم ما إذا كان سيبقى داخل صفوف “الروسونيري” من عدمه في الموسم المقبل.

المصدر: .acmilan.com