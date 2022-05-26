إنجلترا – ستدعو وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، خلال زيارتها للبوسنة والهرسك، شركاء بلادها الغربيين إلى “ضمان انتصار أوكرانيا”، وستحذر من محاولات استرضاء روسيا.

هذا ما أعلنته وزارة الخارجية البريطانية، التي اقتبست من كلمة الوزيرة تروس قولها: “لا تجب مهادنة العدوان الروسي. تجب مواجهته بالقوة”.

وقالت تروس في نص هذه الكلمة: “يجب أن نكون حازمين في ضمان انتصار أوكرانيا من خلال المساعدات العسكرية والعقوبات. لا يمكننا أن نرفع قدمنا ​​عن دواسة الغاز (الروسي) الآن”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم 24 فبراير بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا.

المصدر: إنترفاكس