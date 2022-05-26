5 قتلى على الأقل وأكثر من 35 جريحا بانفجار قنبلة بسوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان بعدن

5 قتلى على الأقل وأكثر من 35 جريحا بانفجار قنبلة بسوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان بعدن

اليمن – أفاد مراسل RT بأن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 34 آخرين بانفجار قنبلة في سوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن.

وأكد مصدر بإدارة أمن عدن، أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة وضعت ببرميل للقمامة وسط سوق السمك بالشيخ عثمان تم تفجيرها عن بعد.

وأفيد بأن عددا من الجرحى إصاباتهم بليغة وتم نقلهم إلى مستشفى “أطباء بلا حدود”.

وأطلق ‏مستشفى “أطباء بلا حدود”، نداء استغاثة للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى الذين أصيبوا إثر انفجار القنبلة اليدوية.

وقال أحمد المسيبلي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن القنبلة انفجرت بسوق السمك بمنطقة الشيخ عثمان، مشيرا إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 5 قتلى بينهم طفل.

المصدر: RT+ وكالات