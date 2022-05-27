واستطرد أبو سهمين قائلًا: “للأسف الشديد، وليس تشاؤمًا، لا توجد أي مؤشرات إيجابية لانتخابات قريبة في ليبيا، ولا يمكن توقع تاريخ معين ما لم تتوالَ المظاهرات في جموع حاشدة بالشوارع والميادين”، مؤكدًا أن “الحكومة التي قد تعبّر عن كل الليبيين لم تتوفر الظروف بعد لإنتاجها”.

وزعم أن الفرصة كانت متاحة للانتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة، إلا أن حجم ما وصفه بـ”التآمر والمشروع المضاد للثورة”، هو الذي أربك المشهد السياسي، وزاد من حجم الانفلات الأمني والعسكري، وانتهى بـ”الانقلاب العسكري” في فبراير 2014 بدعم محلي وإقليمي ودولية.

أبو سهمين، وفي مقابلة خاصة مع موقع “عربي 21” القطري قال: “إذا لم ينهض الشعب الليبي لتقرير مصيره والخروج في جموع حاشدة لإسقاط المتمسكين بالسلطة؛ فالعاقبة لن تنتج خيرًا لهذا البلد”.

ليبيا – رأى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين رئيس “تيار يا بلادي” الملقب بـ “تيار التأزيم” أن ولادة حكومة ثالثة في البلاد تُعدّ “مضيعة للوقت”، وهي وسيلة تحايل من أجل التجديد للأطراف والأجسام المنتهية الولاية، في إشارة إلى مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري.

ووصف اجتماعات لجنتي البرلمان ومجلس الدولة في القاهرة بأنها “عبث وشعوذة سياسية”، وفق تعبيره.

وتاليا نص المقابلة الخاصة:



س / برأيكم، مَن المسؤول عن اندلاع أول مواجهة مسلحة بين حكومتي الدبيبة وباشاآغا في طرابلس؟



ج/ أعتقد أن المسؤول الأول عن اندلاع أول مواجهة بين الحكومتين في ليبيا، سواء حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن لقاء جنيف، أو الحكومة الموازية المنبثقة عن مجلس النواب المنعدم بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، هو كل مَن تجاوز تطبيق القانون منذ اتفاق الصخيرات المزعوم، ومن ثم كل مَن ساهم في إبرام اتفاقات أنتجت أجسامًا سياسية مبنية على المحاصصة والغلبة والغنيمة السياسية، دون مراعاة أدنى حد من مصلحة الوطن كوحدة واحدة ومصلحة المواطنين، كنسيج يشمل وطنًا ينعم بالأمن والاستقرار والسيادة على أرضه دون الرضوخ لأي إملاءات خارجية.

س/ الدبيبة أعلن انتصاره في هذه المواجهة الدامية ووفاة ما سماه “مشروع الانقلاب”.. ما تعقيبكم؟



ج/ الشعب الليبي يكون سعيدًا عندما ينتصر الوطن بأكمله لصالح مواطنيه. من جانبي لا أؤمن بانتصار الأفراد تحت أي مظلة سياسية؛ فالتعبير بانتصار الدبيبة على غيره أراه منظورًا قاصرًا وغير متطور، وأيضًا محاولة باشاآغا القيام بأي عمل، حتى يظهر بأنه قد ينتصر من خلاله أنا أعتبر ذلك قفزة في الهواء؛ حيث أن ذلك لا ينتج إلا مزيدًا من التأزم والتشظي؛ لأن ما بُني على باطل فهو باطل، ومثل هذه المخططات لا تنتهي بأفعال من أطراف وردة أفعال من أطراف أخرى.

س/ كيف تقيمون حالة الدفاع عن العاصمة طرابلس؟ ومَن هم الذين يدافعون عنها اليوم بعد انقسام “معسكر فبراير”؟



ج/ مَن دافع عن طرابلس خلال عام 2019 هم الذين يدافعون عن ليبيا الوطن الواحد، وهم الرافضون لعسكرة الدولة، الذين لن يسمحوا برجوع الديكتاتورية وحكم الفرد الواحد. وحقيقة الأمر أنه لم يكن دفاعًا عن طرابلس فقط، وربما كانت العاصمة عنوانًا بارزًا لذلك الدفاع، ولكن لا يخفى على أحد أن المعتدي المنقلب على الشرعية كان غرضه بعملية الفتح المبين المزعومة أن يهلك الحرث والنسل جميعًا، ولم تكن عمليته تلك هي البداية، بل البداية كانت بانقلابه على الشرعية والمشروعية في فبراير 2014.

س/ ما قراءتكم للمحاولات الثلاث التي قام بها باشاآغا دخول طرابلس برًا منذ آذار/ مارس الماضي؟

ج/ للأسف الشديد محاولة باشاآغا الأخيرة للدخول إلى طرابلس لم تكن هي المرة الثالثة أو قبلها الثانية والأولى، إنما هي خطوة تنفيذية لمشروع مكتمل كان هو من رافضيه، ولعل الخطوة الأولى كانت بانضمامه في قاعة جنيف مع عقيلة صالح، الذي انفرد بصلاحيات مجلس النواب المنعدم، خاصة فيما يتعلق بتبني مشروع الكرامة وتكليفه كقائد عام للجيش الموهوم.

س/ البعض يقول: إن الدبيبة لا يسيطر على المجموعات المسلحة في طرابلس، خاصة في ظل الاشتباكات المسلحة، التي تحدث من وقت لآخر داخل العاصمة وعلى أطرافها، ما دقة ذلك؟



ج/ مَن يزعم بأنه يسيطر على المجموعات المسلحة بمعرفته أو بصفته السياسية فهو واهم، إن لم يكن كاذبًا، وهذا ينطبق على كل الحكومات والأجسام منذ العام 2011؛ فالسيطرة هي نسبية في الغالب، ولا بد أن تكون من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية؛ فهناك رئاسة أركان، وهناك وزارة الداخلية، وهناك مؤسسات أمنية، ومن جانب آخر عدم السيطرة لا يعني فقدان المقدرة على التعامل أو الخلل كليًا في تسيير هذه المرافق، ولكن سياسة التدرج في الاحتواء والسيطرة هي معيار الصدق والأداء الموضوعي.

وحقيقة، من خلال ممارستي المتواضعة، كانت الفرصة متاحة للانتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة، إلا أن حجم التآمر والمشروع المضاد للثورة، هو الذي أربك المشهد السياسي، وزاد من حجم الانفلات الأمني والعسكري، وانتهى بالانقلاب العسكري في فبراير 2014 بدعم محلي وإقليمي ودولي، وما زال الانقلابي حفتر والدول الإقليمية التي كانت داعمة له.

س/ ما مدى شرعية حكومة باشاآغا اليوم برأيكم؟



ج / لم تتم تسمية باشاغا من قِبل برلمان منعقد انعقادًا صحيحًا، ولا عبر إجراءات قانونية مكتملة، حتى بنصوص اتفاق الصخيرات المزعوم أو طبقًا لاتفاق جنيف، الذي بموجبه تم تكليف حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي.

س/ في تقديركم، ما نسبة الليبيين المؤيدين لحكومة باشاآغا في مقابل مؤيدي حكومة الدبيبة؟

ج/ الليبيون بصفة عامة لم ينخرطوا في حراك سياسي منتظم بين مؤيد ومعارض لهذا أو ذاك، ولكن في اعتقادي أنهم في ترقب وانتظار شغوف، لكي نبدأ مرحلة جديدة يحكمها صندوق الانتخابات تنهي هذه الأجسام البالية، ويتأملون من حكومة الوحدة الوطنية أن تشرع في أقرب الآجال لتنظم انتخابات قادمة، رغم أن هذه المهمة في أصلها ليست من اختصاص الجهة التنفيذية، سواء حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة الموازية المُكلّفة من قِبل مجلس النواب المنعدم.

فحسب الاتفاقات السياسية كافة بعد الصخيرات، تُعدّ الانتخابات من مهام السلطة التشريعية، التي يزعمون أنها تتكون من مجلس النواب المنعدم وما يسمى بمجلس الدولة، ومع المدة المتبقية حتى 21حزيران/ يونيو 2022 تنتهي الأجسام كافة، والوعود الأخرى كافة، تعتبر نوعًا من الاصطياد في الماء العكر.

باشاآغا شدّد سابقًا على قدرته على دخول طرابلس دون قتال، مؤكدًا أن القوة الفاعلة على الأرض تدعمه، وهو ما دفع حفتر وعقيلة صالح، وكذلك مصر وروسيا، إلى تأييده. فهل حلفاء باشاآغا قد يتخلون عنه بعدما فشل للمرة الثالثة في دخول العاصمة؟

ما يسمى بالحلفاء الإقليميين أو الدوليين تربطهم مصالح وتحكمهم متغيرات فوق الاعتبارات التي ينظر إليها مَن هو يطمح في الوصول للسلطة بليبيا، ولعل ما حدث بعد حرب 2019 من مقاربات دول إقليمية وتحالفات دولية عكس ما كان قبل الحرب، تعكس حقيقة ما جرى وما يجري على الأرض.

س/ هل يمكن أن تكون حكومة باشاآغا مُعبّرة عن كل الليبيين يومًا ما؟



ج/ الحكومة التي قد تعبّر عن كل الليبيين لم تتوفر الظروف بعد لإنتاجها والمتعلقة بآثار الحروب، ومدى النضج السياسي للساسة الليبيين، والثقافة المطلوبة للنخب والأحزاب، والاستفادة من الأخطاء، والتوجه نحو تطبيق القانون، وتهيئة المواطن وتوعيته بقبول دستور دائم.

س/ كيف تنظر لعلاقة باشاآغا الآن بالكتائب المسلحة في طرابلس؟



ج/ لا يستطيع باشاآغا ولا غيره أن يزعم أن ولاء التشكيلات المسلحة له أو لغيره؛ فالقلة القليلة شرقًا وغربًا وجنوبًا، ربما يكون فعليًا همها الاستقرار والأمن والأمان وبناء الأوطان، بينما الغالبية للأسف الشديد تنجر وراء الوعود الكاذبة الزائفة، وهدفها الغنيمة المادية والوظيفية والجهوية، وقد ساهم في ذلك التدخلات الدولية، وعلى رأسها بعثات الأمم المتحدة المتعاقبة بحشر مبعوثيها في الخوض في هذه الآلية القذرة، مما ساهم في تقوية كل مَن يملك السلاح خارج مشروعية مَن يملك القرار.

س/ ما أبعاد إقالة الدبيبة للمسؤولين العسكريين والمدنيين الموالين لباشاآغا، خاصة في طرابلس؟



ج/ المنطق القانوني والأخلاقي أن أي مسؤول يتبع الحكومة التي بطرابلس كان أمامه الخيار في الاستقالة أولًا من وظيفته والانضمام إلى الحكومة التي يرى أنها امتلكت الشرعية. أما أن يبقى في منصبه وينضم سرًا لحكومة أخرى، ويباشر معها خطوات لاستلام السلطة، فهنا الإقالة واجبة والمحاسبة أوجب.

س/ هل من الوارد أن تقوموا بسحب تأييدكم لحكومة الدبيبة، أم إن دعمكم لها بلا حدود ولا تراجع عنه؟



ج/ حكومة الواقع من بعد الصخيرات، وبهذا المصطلح أصبح هو المدلول السياسي، ومن هنا أقول إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة، هي الحكومة التي أؤيد وجودها إلى حين انتخاب جسم تشريعي منتخب قطعًا لأي حكومات انتقالية أخرى، ولا يمكن أن أؤيد حكومة مُكلّفة بالتوافق مع قادة عملية الكرامة المزعومة، وقَبلها هم مَن انقلبوا على الشرعية والمشروعية.

س/ الدبيبة اتهم سابقًا “الإخوان والعسكر” بالتآمر على حكومته لإخراجه من المشهد السياسي، ما تعقيبكم على تلك التصريحات؟



ج/ الذي أعلمه أن تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا لم يقتحم مجال السياسة بعد 2011 كوحدة واحدة ضمن حزب سياسي واحد بأكمله، الذي أعلمه أن بعض أفراده مندمجون في حزب العدالة والبناء سابقًا وبعضهم بالحزب الديمقراطي، والبعض الآخر لم يندمج في أي من الحزبين المذكورين، وفي اعتقادي -كما يصرّح- بعضهم أن منهم من التزم بالمجال الدعوي فقط، وأما ما تناوله السيد الدبيبة، حسب ما جاء في سؤالك، فإنه لا تعقيب لي على ذلك، لأنه ليس لدي خلفية على منشأ هذه التصريحات، إن كانت بالصيغة التي جاءت بفحوى السؤال.

س/ ما تقييمكم لأداء حكومة الدبيبة؟



ج/ تقييم أي حكومة في أي نظام يزعم أنه ديمقراطي يكون من خلال السلطة التشريعية، والبرلمان المزعوم هو الذي منح الثقة بأغلبية مطلقة لم تنلها أي حكومة سابقة، وما عقبه من عدم اعتماد الميزانية المُقدمة ومن سحب الثقة، كان واضحًا عن عدم جدية مجلس النواب المنعدم في الخطوة التي قام بها في منح الثقة.

س/ هل ربما تشهد ليبيا ولادة حكومة ثالثة؟



ج/ ولادة حكومة ثالثة هي مضيعة للوقت، وهي وسيلة تحايل من أجل التجديد للأطراف والأجسام المنتهية الولاية، وأعتقد إذا لم ينهض الشعب الليبي لتقرير مصيره والخروج في جموع لإسقاط المتمسكين بالسلطة؛ فالعاقبة لن تنتج خيرًا لهذا البلد.

س/ كيف تنظرون لمخرجات المشاورات التي انعقدت بين لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة في القاهرة؟



ج/ من ضمن العبث السياسي، بل الشعوذة السياسية ما يسمى باجتماعات لجنتي البرلمان ومجلس الدولة في القاهرة.

س/ هل هناك مؤشرات لانتخابات قريبة في ليبيا؟



ج/ للأسف الشديد، وليس تشاؤمًا، لا توجد أي مؤشرات إيجابية لانتخابات قريبة في ليبيا، ولا يمكن توقع تاريخ معين ما لم تتوالَ المظاهرات في جموع حاشدة بمختلف الشوارع والميادين.

س/ كيف تنظرون لتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على المشهد الليبي؟

ج/ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية غير خافية على كل مراقب ومتابع للأحداث، ولم تقتصر آثارها على هاتين الدولتين فقط (روسيا وأوكرانيا)، بل آثارها وصلت لكل دول العالم، والحديث في ذلك يطول، وموسكو باتت فاعلة في ليبيا ليست مصادفة، بل بشكل رسمي ومباشر من خلال مجلس النواب المنعدم والقيادة العسكرية المُكلّفة منه (حفتر) والمسيطرة على قراراته.

س/ كيف تقرأ حقيقة الموقف التركي من تطورات الأزمة الليبية؟ وهل أنقرة أقرب إلى حكومة الدبيبة أم باشاآغا؟



ج/ الموقف التركي من تطورات الأزمة الليبية غير خافٍ؛ فعندما استهدفت ليبيا من تدخلات متعلقة بأمنها الوطني والإقليمي كانت تركيا عونًا للشعب الليبي في مواجهة المؤامرة المُحاكة من الانقلابيين، ولكن معيار التوازن في القوة بيد الساسة الليبيين في الثبات على المبادئ، ومراعاة عقد الاتفاقيات العسكرية والأمنية بالشكل الذي يضمن المصالح المشتركة، وفقًا للاحترام المتبادل وعدم المساس بالسيادة الوطنية.

أما فيما يتعلق بالسؤال: هل أنقره أقرب إلى حكومة الدبيبة أم حكومة باشاآغا؟ فأعتقد أن السؤال الأهم: هل الدبيبة برئاسة حكومة الوحدة الوطنية يرغب في أن يكون قريبًا لحكومة أنقرة، أم إن باشاغا -إذا باشر عمل حكومته- هو مَن يرغب في أن يكون أقرب لأنقرة؟ هذا سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة.

س/ كيف تنظرون لإدخال الفتاوى الدينية في تأييد الآراء السياسية في ليبيا، خاصة أن البعض ينتقد هذا الأمر؟



ج/ السياسي الحريص على دينه هو الذي يبحث عن الفتوى عبر العلماء عندما يكون الأمر متعلقًا بجانب يخص تطبيق الشريعة، وضرورة عدم مخالفة الأوامر التنفيذية أو التشريعية لأي حكم شرعي طبقًا للشريعة الإسلامية بمصادرها.

س/ متى ستنتهي الفترة الانتقالية الهشة في ليبيا استمرت 11 عامًا برأيكم؟



ج/ ثورة السابع عشر من شباط/ فبراير ليست هي الأولى في التاريخ المعاصر أو التاريخ القديم؛ فقد تستغرق مسألة النهوض والنمو والاستقرار سنوات أو عشرات السنوات أو أكثر من ذلك أو أقل. ومتى ستنتهي هذه الفترة أقول لكل أجل كتاب، ولكل نبأ مستقر، ولسوف تعلمون.