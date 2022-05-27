الأرجنتين – قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أبى جوليان ألفاريز، لاعب فريق ريفر بليت، إلا أن يغادر الفريق الأرجنتيني على وقع نهاية مؤثرة.

وأصبح ألفاريز، أول لاعب في ريفر بليت يسجل ستة أهداف في مباراة رسمية، حين تغلب فريقه على أليانزا ليما البيروفي بثمانية أهداف مقابل هدف واحد في آخر مباريات المجموعة السادسة في كأس ليبرتادوريس.

وجاءت أهداف النجم الأرجنتيني الواعد (22 عاما)، في الدقائق 15، و18، و41، و54، و57، و83.

وأحرز ألفاريز، هدفه الخامس الأخير بعد أن راوغ لاعبين من أليانز لينا، وسدد الكرة بقوة لتستقر في المرمى.

وتأهل ريفر بليت إلى الأدوار الإقصائية، لكنه يعلم أن أيام ألفاريز مع الفريق أصبحت معدودة.

وكان ألفاريز، وافق على إبرام عقد مع مانشستر سيتي في يناير الماضي.

ومن المقرر أن ينضم إلى فريقه الجديد بعد مباريات دور الستة عشر لكأس ليبرتادوريس، والتي ستقام بين 28 يونيو و7 يوليو المقبلين.

المصدر: وكالات