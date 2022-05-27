ليبيا – تطرق تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إلى القيود البيروقراطية في ليبيا التي تعيق عمل المنظمات غير الحكومية الدولية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى تأثير هذه القيود المالية والإدارية ومنها ما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لعناصر هذه المنظمات في الغالب على عملياتها في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، مبينًا أن المصارف المحلية فرضت إجراءات جديدة منها تجميد مؤقت للتحويلات والحسابات.

وتابع التقرير: إن مستوى التدقيق في أنشطة هذه المنظمات زاد مؤخرًا فيما استمرت الجهات الفاعلة في محاولة التدخل في إيصال المساعدات على حساب المبادئ الإنسانية. مشيرًا إلى وجود قيود أخرى تتمثل في عوامل المناخ التي ألغت العديد من الرحلات الإنسانية.

ترجمة المرصد – خاص