السعودية – تمكن فريق طبي في السعودية من إنقاذ طفلة بعدما استقرت في جهازها الهضمي 27 حبة مغناطيس من مكونات لعبة، ما تسبب بأكثر من 8 ثقوب في جدار الأمعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الفريق الجراحي للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن أنقذ الطفلة التي كانت تعاني آلاما في البطن وقيئا مستمرا منذ أكثر من أسبوعين.

وأوضحت الوكالة أنه وبعد أن أظهرت الصور وجود تلك القطع من المغناطيس، باشر الفريق الطبي “إجراء تدخل جراحي دقيق من خلال عمل ثقوب صغيرة في جدار البطن واستخراج 27 حبة مغناطيسية وخياطة الثقوب المعوية، وتكلّلت العملية بالنجاح”.

وأشارت إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة، وأن الطفلة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية